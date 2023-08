Choc alle giostre | 14enne sbalzata fuori Il volo poi l’impatto a terra

(Di venerdì 18 agosto 2023) Drammatico incidente al luna park, dove una ragazza di soli 14 anni è stata scaraventata via dalla giostra colpendo violentemente alcune strutture in metallo. Poi è precipitata giù ed è subito svenuta dopocol terreno. Doveva essere una serata di puro divertimento, infatti era insieme al padre, invece improvvisamente è successo qualcosa di impensabile. Subito dopo l’accaduto, un medico che si trovava fortuitamente in quella zona ha subito effettuato le prime manovre di rianimazione. In attesa dei soccorritori del 118, poco dopo intervenuti sul luogo, questo dottore è stato tempestivo per evitare che potessero esserci conseguenza ancora più serie. L’incidente al luna park è avvenuto precisamente, quando la ragazza di 14 anni si è recata alla giostra Swing. Le forze dell’ordine dovranno ovviamente analizzare tutta la situazione per trarne le dovute ...

Il piccolo era con i genitori: sotto, non sono stati ancora in grado di spiegare la dinamica dell'incidente. Resta da stabilire come mai la manutenzione fosse cominciata nonostante ci fossero ...Silvia è ancora sotto, stenta a credere a quanto ha vissuto nella mattinata di oggi, venerdì 18 agosto. Lei è una ... Mancano pochi minutisette del mattino quando ha inizio il tutto. Silvia è ...Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla vittima che, nonostante loper ...di oggi " testimonia come trovando il coraggio di non restare in silenzio e chiedendo aiutoforze ...

Applica le extension alle ciglia prima della partenza, poi la reazione choc: “Non posso uscire di… Il Fatto Quotidiano

Il piccolo era con i genitori: sotto choc, non sono stati ancora in grado di spiegare la dinamica dell’incidente. Resta da stabilire come mai la manutenzione fosse cominciata nonostante ci fossero ...In vista della vacanza a Ibiza applica le extension alle ciglia, ma qualcosa va storto. Su TikTok Gem Bethan documenta la reazione avuta nelle ore successive: occhi gonfi e arrossati in modo preoccupa ...