Chiese sempre più vuote | a messa solo un fedele su cinque in Italia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Leinsonopiù. Lo certifica l’Istat con un’indagine a campione. Nel 2022 è stato toccato il minimo storico delle presenze: soltanto il 18,8% della popolazione partecipa a un rito religioso almeno una volta la settimana. Risultano molto più numerosi, il 31%, quelli che in tutti i 12 mesi dell’anno non sono mai entrati in un luogo di culto, se non per un evento particolare, come un matrimonio o un funerale. Nell’arco di 20 anni la pratica religiosa inha subito un costante calo, fino a dimezzarsi: si è infatti passati dal 36,4% della popolazione che, nel 2001, affermava di essere praticante, a meno del 19% del 2022. Se la flessione è stata progressiva, il calo maggiore si è avuto con la pandemia, tra il 2019 e il 2020, quando le messe hanno perso il 4% dei loro abituali ...