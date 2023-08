Chiellini | Mancini via? Uno shock Spalletti è perfetto per l' Italia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ci sono nove ore di fuso orario tra la California e noi ma non sono un ostacolo per tenere sotto controllo dove rotola il palloneno. D'altra parte, il legame di Giorgiocon la ...

Ci sono nove ore di fuso orario tra la California e noi ma non sono un ostacolo per tenere sotto controllo dove rotola il pallone italiano. D'altra parte, il legame di Giorgiocon la Juventus e la Nazionale è talmente forte che non si possono perdere di vista le vicende di casa. E' stato il capitano di mille vittorie bianconere, ha alzato la coppa a Wembley quando ...Giorgionon ha ricevuto offerte dall'Arabia ("Sono troppo vecchio persino per loro"), ma d'altronde in America sta benissimo e ci resterà fino all'estate prossima: "Mia figlia di 8 anni parla con l'...... prima le dimissioni da vice allenatore di Chicco Evani e poi a seguire del ct Roberto. ...anticipare i rientri dalle pause per avere una preparazione fisica al top (insieme a Giorgio...

«Sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo. Credo non avesse più le motivazioni adatte a continuare e credo altrettanto che sia una persona abbastanza intelligente per aver ponderato tutto per bene.D’altra parte, il legame di Giorgio Chiellini con la Juventus e la Nazionale è talmente forte che non si possono perdere di vista le vicende di casa. E’ stato il capitano di mille vittorie bianconere, ...