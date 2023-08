(Di venerdì 18 agosto 2023) “Giordano Bruno lo hanno bruciato perché aveva un pensiero controcorrente, meno male abbiamo superato quei momenti e mi auguro che nessuno voglia tornare indietro, che nessuno voglia imporre un modo di vedere la realtà”. Ha replicato così ilnumerose critiche ricevute per il suo– da lui stesso pubblicato – Il mondo al contrario. Il testo è un saggio di circa 300 pagine e un susseguirsi di frasi omofobe, misogine e razziste. Ex capo dei paracadutisti della Folgore,era fino a ieri alla guida dell'Istituto Geografico: oggi 18 agosto è stato sollevato dal suo incarico, proprio a seguito delle. Lo ha stabilito lo Stato Maggiore dell'Esercito. In base a quanto si apprende è stato messo a ...

Ilricorda di avere combattuto " accanto a molti popoli ". "Non ho alcun pregiudizio su ... Mi esprimerò davanti a lui quando mi convocherà o nei confronti dimi convocherà". 18 agosto 2023vuole salire a bordo non dovrebbe tergiversare, perché certi treni passano in fretta. Nel caso ... In, al pubblico non sembra importare molto il fatto che non si tratti di persone vere, ...Una visita quanto mai auspicata e necessaria da parte del nuovo direttore, di "conoscenza nel e del territorio": peccato non aver pensato di incontrare e conoscere anchequesto ...

Chi è il generale Roberto Vannacci, dalla carriera militare alle polemiche per il libro Sky Tg24

Il generale ricorda di avere combattuto "accanto a molti popoli ... Mi esprimerò davanti a lui quando mi convocherà o nei confronti di chi mi convocherà".Dopo le accuse e le polemiche, è arrivato il provvedimento (deciso questa mattina): dopo il suo libro dai contenuti omofobi e sessisti, il generale Roberto Vannacci è stato ...