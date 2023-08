Chi è il benzinaio più caro d’Italia e quanto costa la benzina al litro

Leggi su cultweb

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilpiùnel 2023 è Villoresi Ovest sull’autostrada Milano Varese: in questa area di servizio infatti si paga laa 2,722 euro al(2.8 nella versione servito) e sul web impazza la polemica. Lo stesso proprietario della pompa, Stefano Vitale, si lamenta: “Sono in causa con la società petrolifera, la EG, che mi vende laa un prezzo più alto degli altri. Il 25 luglio 2023 era di 2.352 euro al. Nemmeno io faccio rifornimento qui”. Nello stesso distributore, il metano è a 2,949 euro e il Gpl a 1,009 euro; entrambi in modalità con il servizio. Molti turisti rinunciano a fare il pieno, altri passano dritto. “Compro laa 2,4 e il prezzo di vendita a me consigliato dalla stessa società è ...