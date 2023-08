Chelsea | Caicedo | «La 25? Ho chiesto a Zola | per me è un onore indossarla»

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le parole di Moisessulla scelta del numero 25 al: «É il numero di di: mi ha dato la sua benedizione» Moises, nuovo giocatore del, ha scelto di indossare la maglia numero 25. Un numero particolare per i Blues, visto che si tratta del numero di maglia indossato ai suoi tempi da Gianfranco. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club. «Sono molto orgoglioso di vestire questo numero. Ho sentito Gianfranco, mi ha dato la sua benedizione per vestirla. So quanto significasse questo numero per lui, io l’ho scelto perché vuol dire molto per me e la mia famiglia. Voglio creare grandi ricordi ai tifosi delcon questo numero sulle mie spalle»

Le parole di Moisessulla scelta del numero 25 al: "É il numero di di Zola: mi ha dato la sua benedizione" Moises, nuovo giocatore del, ha scelto di indossare la maglia numero 25. Un numero particolare per i Blues, visto che si tratta del numero di maglia indossato ai suoi ...Nuovo acquisto per il, che dopo aver annunciato nei giorni scorsi Moisespuò ufficializzare un altro centrocampista. Si tratta di Romeo Lavia, proveniente dal Southampton per 62 milioni di euro più 5 di ......chiuso perdel Brighton, che sarebbe dovuto arrivare ad Anfield per la cifra monstre di oltre 100 milioni di euro, ma alla fine il forte centrocampista ecuadoregno ha preferito il, ...

Chi è Caicedo e perché il Chelsea per lui ha speso 133 milioni La Gazzetta dello Sport

I Blues superano ancora la concorrenza del Liverpool, come accaduto per Caicedo, e si aggiudicano anche il centrocampista classe 2004.Londra, 18 ago. - (Adnkronos) - Nuovo acquisto per il Chelsea, che dopo aver annunciato nei giorni scorsi Moises Caicedo può ufficializzare un altro centrocampista. Si tratta di Romeo Lavia, ...