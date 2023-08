Che gesto fa? Umilia gli italiani | il video subito dopo lo sbarco diventa virale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) In queste ore sta facendo il giro del web ildi alcuni migranti sbarcati, probabilmente nel porto di Lampedusa, mentre festeggiano per aver toccato terra. Certola traversata in mezzo al mare, mettere piede a terra è come rinascere una seconda volta. E quindi l'euforia dei migranti è irrefrenabile. Ma di fatto c'è unche alcuni utenti sui social hanno sottolineato: uno dei migranti inquadrati fa il dito medio alle telecamere. Bisogna capire il senso dele qualcuno, sempre sui social, parla di offesa agli. Intanto le Ong proseguono con i salvataggi nel Mediterraneo. La Ong Open Arms ha soccorso 26 persone, in acque internazionali nel Mediterraneo, tra loro ci sono due donne, un bambino di 1 anno e un bambino di 5 anni. "Ora sono al sicuro a bordo OpenArms - ...