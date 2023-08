Charlotte Flair | ”Di sicuro sto rincorrendo il numero 17”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Durante un’intervista con New York Live, la 14 volte campionessa WWEha parlato del fatto di voler battere il record di suo padre Rice di John Cena. “Dunque John Cena ha pareggiato con mio padre. Quindi ora ho Cena e mio papà da battere. Sicuramente rincorrerò il17. E penso che, se o quando batterò il record, sarò come una donna che fosse riuscita nell’impresa in un’industria dove la parte maschile è quella dominante. E spero che questa cosa possa incoraggiare tutte le donne sul fatto che possiamo fare qualsiasi cosa.” Inoltreha anche avuto modo di commentare le differenze da lei vissute tra essere heel e face. “Penso di aver sempre giocato a fare quella cattiva, e quando sono tornata, sono diventata più buona. Voglio dire, penso che le persone ...

Charlotte Flair vuole superare il record di regni del padre The Shield Of Wrestling

