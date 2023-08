Charlie Kaufman contro i produttori di Hollywood | Non sacrificano i loro guadagni in nome dell' arte

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il regista e sceneggiatoreha sostenuto pubblicamente gli scioperi in corso negli Stati Uniti criticando iiani., mentre era ospite del Sarajevo Film Festival, ha criticato i responsabili degli studios che non sono disposti a sacrificare pdei propriin. Il regista, che all'evento cinematografico ha ricevuto il premio alla carriera, in questi giorni sta presentandosi agli appuntamenti cone t-shirt a sostegnoo sciopero promosso dal sindacato degli sceneggiatori americani. Le dichiarazioni del regista sugli scioperi Durante la masterclass che si è tenuta pochi giorni fa a Sarajevo, ...

, mentre era ospite del Sarajevo Film Festival, ha criticato i responsabili degli studios che non sono disposti a sacrificare parte dei propri guadagni in nome dell'arte. Il regista, ...All'epoca volevo fare lo sceneggiatore, e il mio mito era, mentre questo amico voleva fare il regista, e il suo mito era Bruce Springsteen (che col cinema non c'entrava niente, a ...... tratta dal romanzo omonimo di Ian Reid , già autore di I'm Thinking of Ending Things (trasposto in una pellicola da). Come accennato, protagonisti di Foe sono la quattro volte ...

Charlie Kaufman contro i produttori di Hollywood: "Non sacrificano i ... Movieplayer

Durante la masterclass che si è tenuta pochi giorni fa a Sarajevo, Charlie Kaufman ha sostenuto che la differenza tra l'arte e i progetti hollywoodiani è come quella tra "la verità e le cavolate". Il ...Lo sceneggiatore si è espresso durante il Sarajevo Film Festival, facendo capire la sua insoddisfazione e preoccupazione per lo stato dell'industria.