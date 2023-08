Chanel Totti si affida all’agenzia di mamma Ilary | è nata una nuova star?

(Di venerdì 18 agosto 2023) Come era facile immaginare guardando i social di, la figlia diBlasi e Francescosembra pronta a seguire le orme della madre con un futuro sotto i riflettori. Di certo,non sta a guardare e prova a dare una mano alla sua secondogenita. Come?ndola alla sua agenzia., che su Instagram ha oltre 400mila follower, ha aggiunto la mail della suaagenzia nella bio social, segnala Dagospia. Si tratta della Notoria di Graziella Lopedota, alla quale la 16enne rimanda per «info e collaborazioni». Graziella Lopedota, come detto in precedenza, segue anche la carriera diBlasi, che dopo aver concluso la stagione de L’Isola dei Famosi, aspetta di ...

... alcuni trascorsi insieme ai figli, altri (quando i ragazzi, ovvero Cristian, 17 anni,16, e Isabel, 7, sono col papà Francesco) insieme alle amiche o al fidanzato . Ora è in Costa ...... appena 16enne Karl Lagerfeld la ingaggia come nuovo volto di. Al cinema esordisce con Tusk ... dall'irresistibile Cencio albino di Freaks Out , al Pupone nella serie - biopic Sky su, dove ...Le foto e le parole scritte su ...

Chanel Totti, Ilary Blasi affida la figlia alla sua agenzia: la baby star prepara il futuro da showgirl leggo.it

Come era facile immaginare guardando i social di Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sembra pronta a seguire le orme della madre con un futuro sotto i riflettori. Di certo, mamma ...Cristian e Chanel come Francesco e Ilary. I due figli degli ex coniugi Totti stanno provando a ricalcare le orme dei genitori. Ma se per il primo la strada sembra in salita (ha da poco lasciato la ...