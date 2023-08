Chanel Totti | Ilary Blasi affida la figlia alla sua agenzia | la baby star prepara il futuro da showgirl

(Di venerdì 18 agosto 2023) Cristian ecome Francesco e. I due figli degli ex coniugistanno provando a ricalcare le orme dei genitori. Ma se per il primo la strada sembra in salita (ha da poco lasciato la...

... alcuni trascorsi insieme ai figli, altri (quando i ragazzi, ovvero Cristian, 17 anni,16, e Isabel, 7, sono col papà Francesco) insieme alle amiche o al fidanzato . Ora è in Costa ...... appena 16enne Karl Lagerfeld la ingaggia come nuovo volto di. Al cinema esordisce con Tusk ... dall'irresistibile Cencio albino di Freaks Out , al Pupone nella serie - biopic Sky su, dove ...Le foto e le parole scritte su ...

Chanel Totti ha scelto la sua Barbie: «Allergia alle persone». L'ironia conquista i fan leggo.it

Anche Chanel Totti non resiste alla mania delle Barbie. Da mesi ormai, il celebre film di Margot Robbie impazza su tutti i social e, oltre a trailer e spezzoni pubblicati ovunque, arrivano ...Chanel Totti sta vivendo un'estate meravigliosa tra vacanze in giro per il mondo con la sua famiglia e fughe d'amore con il suo fidanzato Cristian Babalus. Proprio con quest'ultimo, ...