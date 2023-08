Certificato situazione reddituale | cos’è | a cosa serve e come richiederlo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilè un documento, rilasciato dall’Agenzia entrate, che attesta il reddito posseduto dal richiedente in uno o più periodi (anni) d’imposta. Il documento in questione, soggetto comunque ad imposta di bollo ed altri tributi speciali, è necessario soltanto nei rapporti tra privati. Si pensi, ad esempio, alle informazioni da fornire al datore di lavoro o al committente nell’ambito dell’esecuzione di contratti di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato.Al contrario, nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, il Contribuente deve utilizzare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.per altri tipi di richieste, si pensi, ad esempio, al rilascio deldi iscrizione ...

