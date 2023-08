CdS – Napoli | perché Gabri Veiga è un colpo da Campioni d’Italia

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 agosto 2023) 2023-08-18 17:37:42 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Ilparte in pole position nel Gran Premio dello Scudetto. Non potrebbe essere altrimenti: sia perchè la squadra partenopea ha sostanzialmente mantenuto intatta l’intelaiatura che, sotto la guida di Spalletti, le ha consentito di dominare l’ultimo campionato in lungo e in largo, siail mercato condotto sinora legittima le ambizioni della società di De Laurentiis, a cominciare dalla conferma di Osimhen, il Valore Assoluto del, sottratto alle lusinghe dei fantastilioni arabi. È vero, grande è là curiosità di verificare in che modo Garcia raccoglierà l’eredità dell’illustre predecessore, così bravo da essere individuato dalla Federazione quale nuovo ct. E ancora: Kim è andato al Bayern e c’è attesa per ...