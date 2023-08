(Di venerdì 18 agosto 2023) Arthurè il terzo francese nella Pepperstone ATP LiveGen Race, la classifica basata sui risultati stagionali degli Under 21 che qualifica per leGen. Numero 126 ATP,ha ...

ha anche incontrato Nadal nella palestra del Roland Garros nel 2018. "Gli ho chiesto anche una fotografia - ha ricordato - . Era il mio primo Slam junior, è un bel ricordo per me". Il giovane ...ha anche incontrato Nadal nella palestra del Roland Garros nel 2018. "Gli ho chiesto anche una fotografia - ha ricordato - . Era il mio primo Slam junior, è un bel ricordo per me". Il giovane ...

Cazaux punta alle Next Gen Finals: 'I miei idoli Nadal e Bryant' Tiscali

Arthur Cazaux è il terzo francese nella Pepperstone ATP Live Next Gen Race, la classifica basata sui risultati stagionali degli Under 21 ...