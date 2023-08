Catturato Sacha Chang | il 21enne che ha ucciso il padre e l' amico di famiglia nel Cuneese

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 18 agosto 2023) E’ stato rintracciato edai carabinieri, ilolandese accusato di averea coltellate ile il proprietario della casa che li ospitava , undi, a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il giovane si era dato alla fuga nei boschi della Val Corsaglia.era ospite, per un periodo di vacanza, nella casa di undel, in paese....