Catania | a Militello per la festa del santo patrono un tubo spara coriandoli colpisce la folla Un morto – Il video

(Di venerdì 18 agosto 2023) Un uomo èe la moglie è rimasta ferita durante i festeggiamenti del Santissimo Salvatore,di, in Val di. La coppia è stata colpita alla testa da unche si trovava all’uscita della chiesa nel centro del paese. L’oggetto, come si nota dalle immagini che girano sui social, ha preso il volo e con un grande balzo è caduto diversi metri più avanti rispetto al punto in cui si trovava inizialmente. I festeggiamenti sono stati sospesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima aveva 65 anni. L’uomo è stato colpito da parti metalliche di un cannoncino alimentato da un sistema ad aria compressa, che è esploso. Ferita anche la moglie dell’uomo, sua coetanea, che sarebbe stata colpita al gomito ed è stata portata in ...

