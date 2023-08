Caso Vannacci | Bandecchi | “Mi sembra un libro fuori tempo”

Leggi su notizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) Stefano, sindaco di Terni ed ex parà, in esclusiva ai nostri microfoni sul: “Al generale gli si chiede di far la guerra, non i libri”. Dopo giorni di polemiche nate dalla pubblicazione del suo, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha deciso di sollevare il generale Robertodal suo ruolo e metterlo a disposizione del comando delle forze operative terrestri sempre a Firenze. Una scelta non condivisa dal diretto interessato. “Non mi aspettavo un simile polverone. Preferiscono non replicare a decisioni che arrivano da una catena gerarchica. Lo farò in sedi opportune“, ha detto il generale a Diario del Giorno su Rete 4, citato dall’Ansa. Stefanoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaSulla vicenda la nostra redazione ha contattato ...