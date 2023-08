(Di venerdì 18 agosto 2023) Ieri in tarda serata, in Via Dante Alighieri, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza dihanno rinvenuto il cadavere di un uomo, poi successivamente...

... poi successivamente identificato comedi origini tedesche., clan Veneruso - Rea: scarcerato il boss De Luca Svolta al processo, concessi gli arresti domiciliari L'uomo era all'...La ferita sarebbe compatibile con il vetro di una porta contro cui ilsi sarebbe scagliato. Le indagini dei militari della compagnia di Castello di Cisterna e della tenenza di...Disposta l'autopsia, non si esclude un tragico ...

Casalnuovo, 27enne tedesco si ferisce con un vetro: trovato morto in giardino ilmattino.it

Senza vita in un giardino del napoletano. A Casalnuovo, in provincia di Napoli, nella tarda serata di ieri, in via Dante Alighieri, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della ...CASALNUOVO – A Casalnuovo nella tarda serata di ieri, in via Dante Alighieri, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo hanno rinvenuto il cadavere di ...