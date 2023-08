Casa della socialità | Nappi e Papa Lega | al Comune di Napoli si conferma gestione “familiare” spazi pubblici

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“È ormai deciso da tempo il destino’ in via Verrotti, all’Arenella. Eppure versa da anni in uno stato di abbandono e fatiscenza che fa rabbrividire, soprattutto se si considera che ci sono voluti 370mila euro per restaurare quelloo, e che ad oggi si distingue soltanto per essere una scatola vuota utilizzata per dare sfogo all’opera di qualche ‘pittore’ di sistema. Dopo anni di lungaggini burocratiche e di ritardi nei lavori e dopo aver indetto un bando per l’assegnazione, ile la V Municipalità (Arenella-Vomero), che di fatto ha rinunciato alladel bene inserendolo nella rete dei centri giovanili in capo al Municipio di, ed in particolare all’assessore Chiara Marciani, ...