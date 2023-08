Caro carburanti | dove vanno i soldi delle accise

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Continua la cavalcata del prezzo della benzina, che al self-service in autostrada sfonda il tetto medio dei due euro al litro. E l'aumento diventa motivo di scontro politico, con il Pd che ricorda: «Il ministro Matteo Salvini aveva promesso un intervento del governo con il prezzo deisopra i due euro al litro». E ora chiede «atti concreti». Avs attacca: «Il governo consente la speculazione sulla benzina nascondendosi dietro l'alibitasse». Una cavalcata, quella dei prezzi di benzina e diesel che prosegue da 17 giorni di fila. E che è esplosa simbolicamente con il caso della stazione di servizio sulla A8,si era arrivati a oltre 2,7 euro al litro. Secondo la rilevazione quotidiana del ministeroImprese, la benzina in modalità self-service in autostrada arriva a una media di 2,019 euro al ...