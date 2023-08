Caro benzina | Urso | Tagliare le accise costerebbe 12 mld l’anno | più del Rdc Sarebbero altre tasse

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Il taglio sullecosta alle casse pubbliche un miliardo al mese. Se riproponessimo” la misura realizzata dal governo Draghi, “dovremmo trovare in altro modo, ovviamente con, 12 miliardi di euro, che sono ben più di quanto costava il reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ad “Agorà Estate” su Raitre. “Avendo una visione sociale e industriale ben chiara e una strategia paese condivisa, abbiamo preferito utilizzare quelle risorse perper due volte il cuneo fiscale: siamo andati in soccorso del lavoro e delle famiglie italiane”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In autostrada il pieno sale ancora, e sale anche il pressing sul governo per un intervento sul, a partire dal taglio delle accise. "Le accise non si toccano", ha però ribadito il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso intervistato da Repubblica . "Il presidente ...Il governo Meloni riuscirà a fronteggiare ilQuesto è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai suoi lettori visti i rincari record - ben diciassette consecutivi in altrettanti giorni - che si sono registrati in Italia facendo ...Per un litro dici vogliono 2,35 euro mentre per il diesel 2,19 euro. Quasi due euro al litro a Favignana. Gli effetti delcarburante si ripercuotono anche su altri beni e servizi. A ...

CAGLIARI. "Il taglio delle accise non è percorribile, poiché quelle risorse servono a finanziare i provvedimenti del governo". Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso in un'intervista ...Sale ancora il prezzo della benzina e del gasolio nei self service autostradali e ormai la media della verde è arrivata a 2,019 euro per litro, 4 centesimi in più del giorno precedente. Il diesel, inv ...