Caro ?benzina | le accise non caleranno

(Di venerdì 18 agosto 2023) Stop al. Contro gli aumenti alla pompa scendono in campo parlamentari e associazioni dei consumatori. In attesa dello scontro politico in Aula, il Codacons annuncia una denuncia...

... disse " e poi non ha trovato di meglio che scaricare sul fisco la responsabilità del... È noto, infatti, che in Italia il peso delle tasse sul prezzo dellasupera il 58 per cento, mentre, ......il distributore menovicino a noi. Gratuita, e fornita sia nella versione per iOS sia in quella per Android, si scarica su smartphone o tablet. Si chiama Pieno+ e mostra i prezzi di, ...ROMA - Le polemiche, le denunce e i controlli non arrestano il rialzo del prezzo dellain autostrada: dall'aggiornamento quotidiano del Mimit, la verde in self è salita in media a ... Ma il-...

Caro benzina, in Italia prezzi medi tra i più alti d’Europa: peggio di noi solo i Paesi nordici Il Fatto Quotidiano

Stop al caro benzina. Contro gli aumenti alla pompa scendono in campo parlamentari e associazioni dei consumatori. In attesa dello scontro politico in Aula, il Codacons annuncia una denuncia ...L’effetto del caro-benzina rischia così di rinfocolare l’inflazione. Le associazioni dei consumatori pongono sull’aumento di entrate dello stato grazie alle accise sulla benzina. Il mai domo e ...