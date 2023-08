Caro benzina | conosco la psicologia dei gruppi | uniformarsi al prezzo basso è da serie B

(Di venerdì 18 agosto 2023) Non mi occupo di prezzi, però dopo quarant’anni di lavoro ho dimestichezza con ladei. Quando è stato emanato il provvedimento sull’esposizione delmedio pero diesel ho ritenuto che fosse una stupidaggine poco utile e con rischi di divenire controproducente. Purtroppo i dati nazionali dimostrano che, fatte salve altre cause di aumento, l’esposizione di questomedio non ha calmierato il mercato ma forse, addirittura, ha portato a dei rincari. Ilmedio esposto doveva fungere da incentivo per il gestore aal ripena il fatto che gli automobilisti, notando ilmaggiorato rispetto alla media nazionale o regionale, potessero desistere dal recarsi da lui per ricercare una ...

A presentarla contro il- carburanti è stato il Codacons Abruzzo. I rincari, afferma 'nel ... sotto forma di accise, dall'aumento dei prezzi dellae del gasolio; e a far sanzionare pompe e ...L'inflazione, ile, a breve, anche gli aumenti per la scuola con il materiale scolastico - prosegue Riccardo - diventa difficile per una famiglia pagare. Gli aumenti della Tari non hanno ...Il Codacons interviene anche in Abruzzo contro il- carburanti presentando una denuncia alle procure della Repubblica di Teramo, Chieti, L'Aquila ... Laresta alta: al self in autostrada il ...

Prezzi di benzina e gasolio alle stelle anche nelle isole minori siciliane. A Ustica un litro di benzina o di diesel costa 2,39 euro. A Lampedusa un litro di benzina raggiunge i 2,41 euro poco meno pe ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...