Caro benzina | Bergamo sotto la media regionale Via ai controlli della Gdf

(Di venerdì 18 agosto 2023) I DATI. Aumenti in Lombardia, ma in Italia è solo 16a. E in città corsa più lentaLa «forbice» dei prezzi: sul pieno si possono risparmiare fino a 7,75 euro.

Il Codacons interviene anche in Valle d'Aosta sul- carburanti - che nel corso dell'estate ha ... sotto forma di accise, dall'aumento dei prezzi dellae del gasolio; e a far sanzionare ...È quanto fa sapere il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ma gli automobilisti alle prese con l'esodo agostano stanno comunque facendo i conti con il. fsc/gtrLeggi Anche, in Italia prezzi medi tra i più alti d'Europa: peggio di noi solo i Paesi nordici Esiste un altro problema psicologico. Fin da piccoli la pubblicità ci ha inculcato l'idea ...

Caro benzina, conosco la psicologia dei gruppi: uniformarsi al prezzo basso è da serie B Il Fatto Quotidiano

Caro bollette e impennata dei mutui hanno prosciugato i risparmi ... prezzo industriale sia inferiore a Germania e Francia certifica che il prelievo fiscale su benzina, gasolio e gpl in Italia è tra i ...Una denuncia alle Procure di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ...