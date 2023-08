Caro affitti | le città più costose per gli studenti

leggi anche Le università più economiche in Italia (e le più costose) Città universitarie più costose: la classifica delGli esperti di Immobiliare.it come ogni anno hanno analizzato ...E quelle più economiche Con il nuovo anno accademico alle porte ricomincia la corsa alle stanze da parte degli studenti fuorisede. Ecco quali sono le città più care e quelle meno.... a Milano frenano i rincari degliper i fuori sede ma la città dove è partita la protesta degli studenti universitari in tenda contro ilrimane comunque la più cara d'Italia, con ...

Caro affitti, Milano la città più cara per gli studenti: dove conviene trasferirsi Open

Un'analisi sul caro affitti per famiglie e studenti fuorisede in Italia. Ecco le città universitarie meno budget-friendly.Gli affitti per i fuori sede Rincarano, e a Parma si registra un aumento a due cifre, +16%, per il canone di una singola. A dirlo è un report di - ParmaPress24 ...