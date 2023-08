Carl Brave in concerto a San Vito al Tagliamento  Sabato 26 agosto

Leggi su udine20

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sabato 26Piazza del Popolo ospiterà, cantante e producer romano da 40 dischi di platino e 3 milioni di ascolti mensili su Spotify. Artista capace di rivoluzionare il pop italiano, sarà il primo grande nome dell’estate di eventi di Sanal. Opening act della serata sarà Sebaa! Sebastiano Durì in arte Sebaa, è un artista friulano classe 2000. La sua musica mischia sonorità Rap, Soul e Rnb con influenze che lo portano ad un’evoluzione continua. Dal 2020 ad oggi ha pubblicato due EP, Butterfly Radio e Butterly Season, e al momento sta lavorando ad un nuovo progetto discografico che vedrà la luce, con i primi singoli, a fine 2023. I biglietti per il, organizzato da Zenit srl, sono già in vendita sul circuito TicketOne. Info e punti vendita ...