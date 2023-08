(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Governo e maggioranza sono al contorsionismo politico: quegli stessi che hanno fatto una campagna elettorale sul taglio delle accise, adesso elogiano le accise perché sarebbero una ‘tassa buona'. La realtà bussa alla porta ma questo governo non vede una crisi sociale che minaccia di diventare drammatica, non sa neanche da che parte iniziare a prendere misure strutturali". Cosi la deputata Debora, responsabile Giustizia del Partito democratico. "Il ministro Urso non si nasconda dietro l'Opec o agli speculatori e intervenga subito perché – aggiunge- le conseguenze del caro-si riflettono suidi tutte le filiere deie i redditi fissi soffrono di più".

Anche sul tema del carole opposizioni si sono battute. Luigi Marattin (Italia Viva) ha ... Altrettanto notevole fu l'intervento in Parlamento di Deborache incolpò la prima ...Deboraha messo invece l'accento su alcuni temi su cui l'esecutivo avrebbe fatto cilecca: 'Dall'aumento dei, all'eliminazione del reddito di cittadinanza, al no al salario ..."Sulle accise sui" la Presidente Meloni ha fatto una inversione a 'U' drammatica per le ... Ora che legittimamente è al governo ha tolto lo sconto", affonda. Intanto, il M5S, in ...

Carburanti: Serracchiani (Pd), 'riflessi su prezzi beni essenziali' Il Tirreno

La sinistra attacca a prescindere il governo e Giorgia, accusata persino di non dare il giusto peso alle donne ...Verde e gasolio costeranno 1 centesimo in più al litro. Confermato il super-bonus nei Comuni vicini al confine. Quarta contrazione consecutiva dallo scorso ...