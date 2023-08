Carburanti | Renzi | ' governo Meloni ha aumentato accise rispetto a Draghi per dare soldi a serie A'

...Neppure con la premier raffigurata sul solito Fatto Quotidiano come una distributrice di... E contemporaneamente Il Riformista di Matteo" riadottando non so se consapevolmente o una ...... che scende dello 0,3 arrivando al 3,9%, mentre Italia Viva di Matteoè fermo al 2,7% ( - 0,1%... come per esempio il tanto discusso tema del caro...Epica la sua opposizione contro il governo, attaccato anche a Bruxelles; oggi giustamente ... Passate alla storia le sue sfuriate contro l' aumento dei prezzi dei; nessuna ...

Carburanti: Renzi, 'governo Meloni ha aumentato accise rispetto a ... La Sicilia

Ma la verità è che hanno dato i soldi ai presidenti delle squadre di serie A e li hanno tolti alla classe media. Questi sono i populisti che ci governano”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, leader di ...Fabio Bertagnini, presidente regionale della Faib Confesercenti: “Non facciamo noi gli importi. Il governo aveva promesso di tagliare le accise, adesso ...