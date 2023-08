Caos tra gang ad Haiti | ecco cosa sta succedendo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 agosto 2023) È salito a 30 morti, tra cui due agenti di polizia, 4 dispersi e oltre una dozzina di feriti il bilancio degli attacchi che bande criminali stanno sferrando da giorni contro gli abitanti del quartiere Carrefour-Feuilles di Port-au-Prince d. Lo riferisce l’Ong Rete nazionale per la difesa dei diritti umani (Rnddh). L’assalto è stato lanciato martedì scorso dalla banda guidata da Renel Destina, detto Ti Lapli, uno dei capi delle organizzazioni mafiose che controllano gran parte di, uno dei Paesi più poveri e insicuri del mondo. Obiettivo della strage è ristabilire il controllo su un quartiere chiave per i traffici illegali. “Gli agenti di polizia che vivono nella zona non hanno più i mezzi per difenderci. E i criminali sono riusciti a prendere possesso delle nostre case”, ha detto Derisca, aggiungendo che gli uomini delle ...