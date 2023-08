Can Yaman in vacanza in Sardegna | fan in delirio

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 18 agosto 2023) Canè tra gli attori più amati sul panorama dello spettacolo in Italia e non solo. L’attore, dopo essere tornato sul set di Viola come il mare, quest’anno ha deciso di tornare inin. Tra giri in barca e party esclusivi, l’estate del divo delle soap opere sembra essere parecchio movimentata. Dopo una lunga pausa dal set, Canè tornato proprio qualche settimana fa a incontrarsi di nuovo con i suoi colleghi della fiction Viola come il mare per girare il primo ciclo di nuovi episodi. Prima che finisca l’estate però il divo delle soap opere ha deciso di concedersi unaall’insegna del relax e del divertimento. Ecco dove si trova Canin queste settimane. Le vacanze estive di Can, foto Ansa – VelvetGossipCan ...