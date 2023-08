Campania | sciame sismico ai Campi Flegrei | verifiche in corso

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato dalle prime ore della notte almeno sette scosse sopra il punto 2.0 di magnitudo, la più intensa delle quali di 3.3 gradi alle 6:18 con ipocentro due chilometri e mezzo di profondità ed epicentro a Pozzuoli. La nota della Protezione Civile regionale La Protezione Civile della Regionesi è immediatamente attivata in merito alloneicomunicato dall’INGV. Il Direttore Generale Italo Giulivo ha già provveduto a sentire il sindaco di Pozzuoli, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, Mauro Di Vito, il Dipartimento Nazionale e le autorità competenti. Dalle telefonate pervenute in Sala Operativa risulta che le scosse di questa mattina siano state avvertite dalla popolazione in un’ampia ...

