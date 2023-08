Cambiasso | buon compleanno! Quindici trofei conquistati con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 18 agosto 2023)oggi festeggia i suo quarantatreesimo compleanno. Tanti auguri dicompleanno al ‘Cuchu’! Da parte di tutta la redazione di Inter-News.it. FESTEGGIAMENTI – Tanti auguri dicompleanno ad Esteban! L’ex centrocampista delspegne ben 43 candeline. Intelligenza, duttilità e carisma, questo erain campo, già ai tempi un allenatore tra i giocatori. Ha vestito i colori nerazzurri per ben 10 anni, collezionando 430 presenze e segnando 51 gol. Conha conquistato 15: 5 Scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Nel 2021 ha fatto il suo ingresso anche nella Hall of Fame nerazzurra. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...