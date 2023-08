Caldo record | temperature fino a 40 gradi al Nord e in Toscana Cos’è l’heat storm e cosa c’entra con i ghiacciai

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’Italia sta per entrare nel vivo della terza ondata di calore dell’estate. Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima l’anticiclone africano Nerone porterà sull’Italiache in buona parte della penisola si avvicineranno ai 40. Il picco delè previsto per martedì, 39-40previsti su Firenze a altre città Toscane e ad Alessandria. A Milano è previsto che la massima raggiunga i 37per quattro giorni consecutivi a partire da domenica. Mentre la minima potrebbe non scendere mai sotto i 25. Ovvero valori che superano di 6-8la media del periodo. Situazione simile a Roma, Torino e Venezia anche se la notte dovrebbe portare più refrigerio rispetto al capoluogo meneghino. Meglio a Napoli, dove il ...

"A luglio si sono registrati valori- spiega Antonio Di Natale, biologo e segretario ... E se l'Italia si prepara a un weekend con la tempesta die il termometro in salita di altri tre ...In questoscampolo di estate, anche l'economia globale è infuocata: la prossima settimana ci sono almeno ... con i rendimenti delle obbligazioni di nuovo a livelli, minacciando di ..."Lo zero termico - prosegue - si porterà fino alla quotadi 5.200 metri". Con il, al Nord arriva anche una tregua dai temporali e in generale il picco delle temperature è atteso per ...

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, sottolinea tra l'altro che il 2023 risulta già il terzo anno più caldo dal 1800: anche i dati del CNR, ...Questa volta, Nerone ci porterà oltre questa soglia su quasi tutto il territorio nazionale. Caldo record: Strategie per affrontare l'estate in città e trovare un po' di fresco Caldo e Alimentazione: 7 ...