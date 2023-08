Calciomercato Milan | ecco Pellegrino | chi è | ultime news

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) – Aumentano sempre più le possibilità di vedere Marcoindossare la maglia delnella prossima stagione. Secondo lenotizie diriportate da Sky Sport il club rossonero è pronto a muovere passi importanti per portare in Italia il 21enne argentino, aggiungendo così una nuova opzione al reparto arretrato di Stefano Pioli. Come riportano anche in Argentina, il presidente dell’Atletico Platense è atteso nelle prossime ore ao dove incontrerà ile proverà a chiudere l’affare. La richiesta del club argentino perè di circa 5 milioni di euro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate

... graditi ritorni e investimenti arabi che stanno continuando a drogare il. Sarà ... ecco perché sarà ancora una volta al centro del reparto offensivo deldi Stefano Pioli. Non il ...Punti chiave 10:36, Pellegrino a un passo 09:31 Juventus, giorni decisivi per Berardi 08:58 Napoli, fatta per Gabri Veiga 08:50 Lazio, idea Guendouzi 08:47, Pellegrini in pole per la ...Aumentano sempre più le possibilità di vedere Marco Pellegrino indossare la maglia delnella prossima stagione. Secondo le ultime notizie diriportate da Sky Sport il club rossonero è pronto a muovere passi importanti per portare in Italia il 21enne argentino, ...

AVAR: Di Martino);Torino-Cagliari (lunedì 21 ore 18.30): Cosso di Reggio Calabria (Di Gioia-Raspollini, Ghersini; VAR: Di Martino, AVAR: Guida); Bologna-Milan (lunedì 21 ore 20.45): Pairetto di ...Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - Un nuovo allenatore in panchina, ma in campo tante certezze per un avvio sulla carta abbordabile. I betting analyst sono ottimisti per il debutto del Napoli nella Serie A ...