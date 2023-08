Calciomercato Milan – Attaccante | Kean è solo l’alternativa di Broja

Ilsenza di lui perde molto . L'altro è il passaggio di Frattesi all'Inter , perché è un giocatore che mi piace e che seguo. Bel colpo '....30 Sassuolo - Atalanta (Dazn) 20:45 Lecce - Lazio (Dazn e Sky) 20:45 Udinese - Juventus (Dazn) Lunedì 21 agosto 18:30 Torino - Cagliari (Dazn e Sky) 20:45 Bologna -(Dazn) NELLA GALLERY TUTTE ...Al pronti e via si sta come aldei sogni nelle campagne d'estate. Possono vincere tutti e chiunque può coltivare ... la Snai l'ha data a 3, conNapoli e Juventus a debita distanza, ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Gabri Veiga vicinissimo al Napoli. Inter, offerta al Bayern per Pavard. Milan su ... Sport Fanpage

Il mercato del Milan prende sempre di più il decollo, visto che i rossoneri vogliono chiudere in bellezza sia per quanto riguarda il difensore che un vice Theo Hernandez. LEGGI ANCHE: Calciomercato Mi ...Marco Pellegrino al Milan, oggi giornata decisiva (Instagram) – Milanlive.it Un classico colpo in stile RedBird, che in questa sessione di calciomercato sta puntando su investimenti di prospettiva e ...