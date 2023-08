Calciomercato Milan | a un passo Marco Pellegrino

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilnon ferma la sua attività sul, ed è pronto ad accogliere il difensore argentino. Infatti, il club rossonero sarebbe ormai a undall’acquisto del centrale di proprietà del Platense. Un investimento per il futuro (classe 2002), ma soprattutto per il presente, in virtù del vuoto lasciato da Matteo Gabbia nelle scorse settimane, dopo la cessione in prestito al Villarreal. E un innesto anche necessario, complici i dubbi sulla tenuta fisica di Simon Kjaer, che hanno indotto i dirigenti meneghini a virare con forza sul difensore sudamericano ma di passaporto italiano.vicino: le cifre A fare il punto sull’ormai imminente arrivo in Italia del difensore centrale ...

Commenta per primo Il presidente del Platense sta volando in Italia per chiudere la sua cessione ma questa notte a partire dalle 2 ora italiana Marco Pellegrino potrebbe comunque scendere in campo. Il ...Tutto è pronto, anche se nulla, visto che ilè ancora aperto, è definitivo. Mancano ... o le precoci goleade bianconere, 7 - 0 all'Ascoli, 6 - 1 al Cesena, indi la Roma e il...Aumentano sempre più le possibilità di vedere Marco Pellegrino indossare la maglia delnella prossima stagione. Secondo le ultime notizie diriportate da Sky Sport il club rossonero è pronto a muovere passi importanti per portare in Italia il 21enne argentino, ...

Calciomercato, news in diretta: Napoli-Gabri Veiga, c'è l'accordo. Inter, offerta al Bayern per Pavard. Roma, idea Joao ... Fanpage.it

Inizia il campionato con Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona sabato alle 18.30. Tutto è pronto, anche se nulla, visto che il calciomercato è ancora aperto, è definitivo. Mancano solo le 700 bottiglie di ...Origi ha una nuova richiesta dalla Saudi Pro League: il Milan spera nella cessione, è tutto nelle mani dell'attaccante ex Liverpool.