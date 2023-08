Calciomercato Lazio | Lloris dice no | ultime news sul portiere

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il francese esclude il trasferimento a Roma, non sarebbe stato titolare L’ex capitano della Nazionale francese edel Tottenham, Hugono allasecondo lediriferite dal quotidiano L’Equipe.avrebbe interrotto le discussioni con la, che aveva raggiunto un accordo con il Tottenham, perché la squadra biancoceleste ha già untitolare, Ivan Provedel., 36 anni, ha trascorso 11 stagioni con gli Spurs, dove ora il titolare è Guglielmo Vicario. Al francese resta ancora un anno di contratto. Per iltransalpino, che non intende evidentemente fare la riserva di D ci sarebbero anche altre offerte in ...

Commenta per primo Luca Pellegrini in prestito biennale alladalla Juventus Ecco perché si può. C'è infatti una postilla all'interno del regolamento previsto dalla FIFA , che ha abolito la possibilità del prestito biennale. L'articolo in questione ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti LA SCHEDA La guida alla nuova Serie A: laNon c'è più Milinkovic - Savic ma è arrivato Kamada, oltre a Castellanos. Dopo 18 anni addio anche per Tare. Sarri al ...IL NOME NUOVO - Per questo laha iniziato a sondare una nuova pista: i biancocelesti stanno sondando il profilo di Luigi Sepe, in uscita dalla Salernitana dopo l'arrivo di Costil . Dopo aver ...

