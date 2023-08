... l a Juve ha solo il campionato ma davvero vogliamo passare un'altra stagione di calcio compassato, difensivo che crea poche occasioni Nel 2023 credo che tutti, tifosi edovremmo uscire dall'...Al ritorno in Italia, infatti, il capitano neo campione d'Italia annuncia in una conferenza, tra la sorpresa generale, che smette di giocare. Sono passati vent'anni esatti dal suo esordio in ...Commenta per primo Lunga intervista concessa da Giorgio Chiellini a Tuttosport, Lae Libero per parlare a tutto tondo di Nazionale, Juventus, il caso Bonucci e non solo. MANCINI - 'Sono stato sorpreso, non me l'aspettavo, ci saranno delle ragioni e il tempo dirà quali saranno ...

Calciomercato – La stampa in coro: “Pellegrino ad un passo dal Milan” Pianeta Milan

Alla vigilia di Inter - Monza ha parlato l'allenatore dei brianzoli Raffaele Palladino. L'allenatore è stato stimolato anche sul ...Blog Calciomercato.com: Non serve fare i nomi, è il solito giornale che si occupa di tutto lo sport ed è di Torino. Anche oggi articolo che dà per imminente il ...