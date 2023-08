Calciomercato Juventus | trattativa Berardi con Sassuolo | ultime news

... con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dell'attaccante Marco Olivieri, proveniente dallaFC. Cresciuto nelle ...Punti chiave 11:25 Inter, trattativa no - stop con il Bayern per Pavard 10:36 Milan, Pellegrino a un passo 09:31, giorni decisivi per Berardi 08:58 Napoli, fatta per Gabri Veiga 08:50 Lazio, ..., Real Madrid e Tottenham fanno sul serio per LukakuIntanto non mancano le pretendenti per il cartellino di 'Big Rom', fuori dai progetti di Pochettino al Chelsea e che ...

Calciomercato Juve: si ascoltano offerte per Iling! Fissato il prezzo Juventus News 24

Un'alternativa la squadra guidata da Andrea Pirlo ce l'ha già pronta e corrisponde al nome di Facundo Gonzalez della Juventus. PELLEGRINO VERSO MILANO - Per il classe 2002 dell'Atletico Platense il ...L’idea bianconera è di inserire nella trattativa uno fra Iling-Junior e Miretti. Il Sassuolo parte da una valutazione di Berardi di 32 milioni, ma con possibilità di inserire una contropartita tecnica ...