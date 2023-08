Calciomercato Cagliari | arrivato Prati ora si pensa all’attaccante

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilè una delle squadre che si è mossa in modo più oculato nel massimo campionato, andando a scegliere con il lanternino tutti gli acquisti più efficaci. Sono parole rielaborate liberamente da quella che è stata la conferenza stampa di Ranieri nel post gara della sfida contro il Palermo, ma molto più semplicemente la pura verità. Ildelperò non è ancora terminato perché se è vero che ieri ha potuto festeggiare l’ufficialità dell’approdo di, nei prossimi giorni dovrà muoversi ancora per cercare un attaccante. Ecco dunque quali sono le ultime novità.: si cerca un attaccante Crediti Foto:Calcio FacebookIl grande dilemma è trovare un attaccante schierabile prima del rientro di Lapadula. Era noto ...

Lorenzo Colombo (LaPresse) -.itAffinché Galliani possa affondare per l'arrivo di ... anche se club comee Bologna ci stanno pensando. Per questo si aspettano sviluppi nei ...La prima giornata , disputata aancora apertissimo si espone al rischio di essere ... TORINO -: Juric va per piccoli passi e conferma la squadra che ha plasmato l'anno scorso con ...Zito Luvumbo ha raccolto 5 gol e 4 assist nella scorsa stagione ma aè diventato un idolo dopo la super prestazione che hanno portato a vincere i play off. Con una buona tecnica, velocità e ...

Calciomercato Cagliari, procede il doppio affare con il Venezia: Altare e Lella verso la Serie B Cagliari News 24

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kingstone Mutandwa che si trasferisce dall’Atletico Lusaka a titolo definitivo.Riparte il campionato di calcio della Serie A per la stagione 2023/2024: tutte le partite della prima giornata e dove vederle in tv e in streaming ...