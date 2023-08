Calcio | Serie A | Inter riparte dal Monza e punta lo scudetto | le quote spingono per il gol di Lautaro

(Di venerdì 18 agosto 2023) Milano, 18 ago. - (Adnkronos) - Due mesi dopo la delusione di Istanbul, l'è pronta a rimettersi in pista a cominciare dallaA e dall'esordio di San Siro, dove sabato sera arriva il. I nerazzurri, favoriti per il titolo a 2,25 su Stanleybet.it, vogliono partire con il piede giusto e contro i brianzoli vedono il successo a 1,36 su Planetwin365. Alta la quota del segno «2» a 8,20, mentre il pari vale 5,20 la posta. Quello del Meazza è un match da Over, offerto a 1,52 contro l'Under a 2,36. Saranno subito in campo per gli ospiti Gagliardini e D'Ambrosio, con gli analisti che offrono a 11,00 il gol di uno dei due ex. Dall'altra parte del campo gli occhi sono inveceti su Thuram (a 2,25), chea sbloccarsi dopo le prime uscite a rilento. A aprire le scommesse sui marcatori è però ...

Certe volte le barriere linguistiche possono rappresentare dei limiti, ma questa volta non è il caso di Rudi Garcia . L'allenatore del Napoli si è presentato in conferenza stampa per analizzare la ...Roma, 18 ago. Domani quattro partite inA. Empoli - Verona (18.30), Frosinone - Napoli (18.30), Genoa - Fiorentina (20.45), Inter - Monza (20.45). Queste le probabili formazioni PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - VERONA Sabato 19 agosto, ...A al via: gli arbitri della prima giornata Empoli - Verona (sabato 19 ore 18.30): Massimi di Termoli (Zingarelli, Scatragli, Manganiello; VAR: Valeri, AVAR: Gariglio); Frosinone - Napoli (...

Al via Radio TV Serie A con RDS: palinsesto e programmazione dedicata al campionato di calcio Digital-Sat News

Manca un solo giorno all'inizio della nuova stagione di Serie A. Le venti squadre si presentano al via con ambizioni rinnovate, anche se qualcuno ancora deve lavorare sul mercato per completare ...Milano, 18 ago. - (Adnkronos) - Due mesi dopo la delusione di Istanbul, l'Inter è pronta a rimettersi in pista a cominciare dalla Serie A e dall'esordio di San Siro, dove sabato sera arriva il Monza.