Calcio | Psg | Sergio Rico dimesso dall' ospedale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - Buone notizie per. Il portiere, rimasto vittima di un incidente a cavallo lo scorso maggio e finito in coma per quasi un mese, ha lasciato l'in compagnia della moglie e può finalmente tornare in maniera graduale alla normalità. Classe 1993 e sotto contratto per un altro anno con il Psg, lo spagnolo aveva riportato un trauma cranico a El Rocío in Andalusia ed era stato trasportato d'urgenza in elicottero all'Virgen del Rocío di Siviglia. Le condizioni erano state gravissime fin'inizio, ma per fortuna dopo lunghe settimane il suo calvario è finito. L'uscitadel portiere ha ovviamente fatto felici i suoi compagni di squadra e non solo. "L'immagine che tutti volevamo vedere! - ha scritto sui ...