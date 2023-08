Calcio | presentata la Scopigno Cup | al via il 22 agosto

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) La nuova edizione dellaCup World Football Tournament Under 17 è stataoggi al Comune di Rieti. Si tratta del trentunesimo appuntamento dell’evento e quest’anno il premio per il miglior giocatore sarà dedicato a Diego Armando Maradona. Proprio per questo, durante la presentazione è intervenuto il figlio Diego Armando Jr: “Voglio augurare lunga vita allo: dare spazio ai giovani è vitale. Per noi è un motivo di grande orgoglio, parlo a nome dei miei fratelli e della mia famiglia. Quando me l’hanno proposto, abbiamo subito accettato perché vogliamo che mio padre venga ricordato in contesti di sport come questo”. Altro premio dedicato sarà quello del miglior attaccante, in ricordo di Gianluca Vialli. Il fratello Giovanni ha detto: “Dopo la morte di Gianluca, siamo stati subissati di richieste e siamo felici ed ...