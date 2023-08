Calcio | Palladino | che stimolo ripartire dall' Inter

"Iniziare con l'Inter è emozionante, si parte subito forte". Sono queste le parole dell'allenatore Raffaelenel presentare la prima partita del suo nuovo campionato con il Monza, atteso domani a San Siro. "Sarà stimolante, perché affrontiamo una squadra arrivata in finale di Coppa Campioni. Ti dà ...Squalificati: Izzo - Indisponibili: nessuno Ballottaggi: Gagliardini 60% - Machin 40%Sono passati piu' di due mesi dal fischio finale della stagione 2022/2023, lastinenza dae' ...di Simone Inzaghi ospitera' il Monza della rivelazione della scorsa stagione Raffaele. ...

Esordio a San Siro per il Monza di Raffaele Palladino. Il tecnico dei brianzoli ... ci confrontiamo su tutto e c'è un rapporto bellissimo. Lui vive il calcio in maniera passionale: noi dovremo essere ...L'emozione della prima in Serie A da tecnico, dopo aver trascinato il Genoa alla promozione. Per Alberto Gilardino quella di domani sera contro la ...