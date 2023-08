Calcio | Napoli | affaticamento per Kvaratskhelia | salta il Frosinone

(Di venerdì 18 agosto 2023), 18 ago. - (Adnkronos) - Ildovrà fare a meno di Kvichanel match di domani a, valido per la prima giornata di Serie A. Il 22enne georgiano salterà la partita contro la squadra ciociara a causa di unmuscolare. A dare l'annuncio il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. "ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per une non prenderà parte alla trasferta di".

Tra gli artefici dello scudetto della scorsa stagione ac'è senza dubbio Juan Jesus. L'esperto difensore brasiliano è stato uno dei cardini della squadra di Luciano Spalletti, il primo difensore chiamato dalla panchina a dare manforte in caso di ..."Seduta mattutina per ilal SSCN Konami Training Center. I campioni d'Italia esordiranno in campionato domani 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata ...

Niente Udinese e Angelozzi vola a Milano per trattare con l’Inter. L’incontro c’è, l’annuncio no Venduti gli ultimi biglietti, lo stadio sarà “sold out” ...Ore frenetiche a via Allegri per riuscire a chiudere definitivamente con l’ex allenatore del Napoli, scelto oramai da diversi giorni come l’erede ...