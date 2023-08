Calcio | Lecce; Ramadani | ' sono qui perchè mi piace il progetto'

(Di venerdì 18 agosto 2023) "qui perché miile perché la società mi ha cercato con grande insistenza. Su di me c'era anche l'interesse del Verona, ma non ho avuto dubbi a scegliere il".queste le ...

A fare gli onori di casa il direttore sportivo delStefano Trinchera, che sottolinea come "Ramadani abbia sposato il progetto tecnico delrinunciando a molte altre richieste avute. Si è ...Presentato nella mattinata di oggi il calciatore albanese, chiamato a sostituire capitan Hjulmand, ceduto in ...... è tornato per ritrovarsi e far ritrovare alle aquile il grande. Una missione riuscita alla ... Dopo l'iniziale timore di dover traslocare a, il Catanzaro è praticamente certo di giocare le ...

Lecce in Champions League Ecco a quanto viene quotato Pianetalecce

Su di me c'era anche l'interesse del Verona, ma non ho avuto dubbi a scegliere il Lecce". Sono queste le prime parole di Ylber Ramadani, centrocampista della nazionale albanese, e nuovo calciatore ..."Sono qui perché mi piace il progetto e perché la società mi ha cercato con grande insistenza. Su di me c'era anche ...