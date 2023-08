Calcio | Kvaratskhelia infortunato | salta la prima a Frosinone

ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone ". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){...non giocherà domani nella gara di esordio del campionato che il Napoli disputerà sul campo del Frosinone. Il calciatore georgiano, nell'allenamento di stamani a Castel Volturno, ha ...Come è successo per Anguissa prima e per Kim epoi: ' Piccolo flashback: Anguissa è ... Ilitaliano è unico, è totalmente diverso rispetto a quello di altri Paesi. È un discorso di ...

Kvaratskhelia non parte per Frosinone: il comunicato del Napoli Corriere dello Sport

Kvaratskhelia non giocherà domani nella gara di esordio del campionato che il Napoli disputerà sul campo del Frosinone. Il calciatore georgiano, nell'allenamento di stamani a Castel Volturno, ha ...Kvaratskhelia non giocherà domani nella gara di esordio del campionato che il Napoli disputerà sul campo del Frosinone. (ANSA) ...