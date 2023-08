... 'Sarà un male per ilfemminile', 'Sarà un male per l'immagine delfemminile'. Mi dispiace, ma la Fifa ha avuto ragione ancora una volta". È soddisfatto Gianni, a pochi giorni ...Si vede che la sua amicizia con Ceferin ed, riguarda solo sul come danneggiare alcune ... Nelha avuto il merito di prendere il Napoli serie C, e dopo anni di lotte ai vertici, è ...... 5 Giacomo Bonaventura, 6 Arthur, 7 Riccardo Sottil, 8 Luka Jovic, 9 Lucas Beltran, 10 Nico Gonzalez, 11 Jonathan Ikoné, 16 Luca Ranieri, 17 Gaetano Castrovilli, 18 M'bala Nzola, 19 Gino, ...

Calcio: Infantino 'Mondiale donne a 32 squadre ha funzionato' Tiscali

Sydney, 18 ago. – (Adnkronos) – “Quando abbiamo deciso di aumentare il numero di squadre partecipanti alla Coppa del Mondo da 24 a 32 i soliti critici, che tra l’altro sono sempre meno, ma ce ne sono ...La Fiorentina ha fatto calcio in questo mercato. Ha acquistato giovani di grande talento come Parisi e Infantino, ha accettato una sfida affascinante come quella di rilanciare Arthur, ha ridisegnato l ...