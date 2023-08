Calcio | Garcia | ' non parlo di mercato | penso solo al match di domani'

(Di venerdì 18 agosto 2023) Napoli, 18 ago. - (Adnkronos) - "Cosa mi aspetto ancora dal? Possoparlare dei miei giocatori, Natan e Cajuste sono arrivati e posso parlare di loro. Gli altri sono giocatori di altre squadre e nondi loro. Questa non è una conferenza stampa suldel Napoli, chiedete a Meluso perché ioalla gara di". Così l'allenatore del Napoli Rudiin conferenza stampa alla vigilia dell'esordio stagionale in Serie A in trasferta contro il Frosinone.

Kvaratskhelia non prenderà parte alla prima partita di campionato con ilNapoli per via di un affaticamento. Lo fa sapere in una nota la società partenopea. Il ... Gli azzurri di...Intervistato anche Anguissa: "Ilitaliano è unico, è cultura tattica. In Italia si gioca con la testa, con la squadra e mi ... dopo l'addio del toscano, ha chiamato Rudi. ' Bisogna ...Brutte notizie per Rudinell'ultimo allenamento prima della partenza per Frosinone dove il Napoli domani sera (18.30) debutterà in campionato contro la neopromossa formazione ciociara. Il tecnico francese, all'esordio ...

Napoli, 18 ago. - (Adnkronos) - "E' solo una questione di prudenza". L'allenatore del Napoli Rudi Garcia spiega così l'assenza di Kvicha Kvaratskhelia per il match di domani a Frosinone. "Ha avuto un ..."Siamo tra i favoriti, non i favoriti". Così Garcia ha posto il Napoli sui nastri di partenza: " partiamo tutti sulla stessa linea, noi puntiamo in alto. Eccezion fatta per Kim, i giocatori che ...