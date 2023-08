Calcio | Garcia | ' Kvaratskhelia fuori solo per prudenza'

(Di venerdì 18 agosto 2023) Napoli, 18 ago. - (Adnkronos) - "E'una questione di". L'allenatore del Napoli Rudispiega così l'assenza di Kvichaper il match di domani a Frosinone. "Ha avuto un trauma, ha saltato un po' di allenamenti, poi ha giocato 70 minuti l'ultima gara e da quando l'ha fatta - anche se la risonanza di ieri mostra che è tutto normale - sente un fastidio. Dato che non ci fermiamo alla prima di campionato torneremo a lavorare con lui da lunedì/martedì", aggiunge il tecnico francese in conferenza stampa.

Kvaratskhelia non prenderà parte alla prima partita di campionato con ilNapoli per via di un affaticamento. Lo fa sapere in una nota la società partenopea. Il ... Gli azzurri di...Intervistato anche Anguissa: "Ilitaliano è unico, è cultura tattica. In Italia si gioca con la testa, con la squadra e mi ... dopo l'addio del toscano, ha chiamato Rudi. ' Bisogna ...Brutte notizie per Rudinell'ultimo allenamento prima della partenza per Frosinone dove il Napoli domani sera (18.30) debutterà in campionato contro la neopromossa formazione ciociara. Il tecnico francese, all'esordio ...

Calcio Napoli, Garcia: Osimhen un trascinatore pazzesco e vedrete ... Il Denaro

"Siamo tra i favoriti, non i favoriti". Così Garcia ha posto il Napoli sui nastri di partenza: " partiamo tutti sulla stessa linea, noi puntiamo in alto. Eccezion fatta per Kim, i giocatori che ...Dopo la partita si può spiegare qualcosa in più. Trovo una serie A diversa rispetto alla mia precedente esperienza, ora si gioca un calcio più offensivo, molte squadre giocavano (nel corso della mia ...